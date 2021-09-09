Украинская певица Ольга Полякова стала приглашенной судьей на новом масштабном шоу «Співають всі!»

Как передает Politeka.net, об этом стало известно из Инстаграма шоу, где опубликовали анонс нового выпуска.

«Оля Полякова присоединится к сотни экспертов «Співають всі!». «Я по собственному опыту знаю, что такое артистические неудачи, когда ты участвуешь в десятках конкурсов и ничего не получаешь», - процитировали Полякову авторы аккаунта.

Полякова также отметила, что не сможет строго судить артистов, поскольку в свое время она сама долго и безуспешно пыталась попасть в украинский шоу-бизнес.

В комментариях зрители оставили массу отзывов.

«Она классная», «С Олей точно будет весело», «Какая умница», «Буду смотреть», - пишут пользователи сети.

Как известно, шоу «Співають всі!» впервые в Украине собрало в одном съемочном павильоне 100 звезд. Украинские знаменитости все вместе оценивают талантливых вокалистов.

Напомним, что Полякова рассказала о своем заработке перед ночным корпортативом: "Работница года".

А еще Politeka сообщала, что Полякова раскрыла горькую правду о неудачах на съемках: "15 лет биться в двери шоу-бизнеса...".

Также Politeka писала, что Полякова в розовом платье из латекса превратилась в игривую зайку: фото.