Популярна співачка Оля Полякова звикла показувати кращі образи зі зйомок другого сезону шоу "Маска"

Співачка зараз задіяна в зйомках другого сезону шоу «Маска», де буде суддею, як і минулого разу. Причому співачка не заперечує - вона рада проявити себе і показати нові образи. У суддівському кріслі під час нових ефірів співачка збирається блищати з найрізноманітнішими нарядами.

Одним з таких став образ грайливої зайчика - в рожевій сукні з латексу Полякова покрасувалася перед самим початком зйомок і показала, наскільки струнка у неї фігура. При цьому співачка додала до сукні також і вушка зайчика.

Яскравий макіяж був зроблений знову з акцентом на пухкі губи, а світлі локони просто розпущені, щоб не відволікати увагу від вбрання знаменитості з яскраво-рожевими тонами.

Раніше Полякова покрасувалася у теплому халаті і з короною на голові Полякова розповіла, як активно проходять її будні, адже вона з одного виступу мчить на інше. З пишною зачіскою і зухвалим макіяжем зірка в черговий раз показала концертний лук.

"Прям працівниця року. Відпрацювала один корпоратив і прибігла на другий. Кажуть, всіх грошей не заробиш. Але спробувати-то можна! А хто ще не дивився наш прекрасний проект з Машею Єфросиніною, подивіться!» - розповіла Полякова у своїх відео.

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