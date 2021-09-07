Популярная певица Оля Полякова привыкла показывать лучшие образы со съемок второго сезона шоу "Маска"

Певица сейчас задействована в съемках второго сезона шоу «Маска», где будет судьей, как и в прошлый раз. Причем певица не отрицает – она рада проявить себя и показать новые образы. В судейском кресле во время новых эфиров певица собирается блистать с самыми разнообразными нарядами.

Одним из таких стал образ игривой зайки – в розовом платье из латекса Полякова покрасовалась перед самым началом съемок и показала, насколько стройная у нее фигура. При этом певица добавила к платью также и ушки зайчика.

Яркий макияж был сделан снова с акцентом на пухлые губы, а светлые локоны просто распущены, чтобы не отвлекать внимание от наряда знаменитости с ярко-розовыми тонами.

Ранее Полякова покрасовалась в теплом халате и с короной на голове Полякова рассказала, как активно проходят ее будни, ведь она с одного выступления мчится на другое. С пышной прической и вызывающим макияжем звезда в очередной раз показала концертный лук.

«Прям работница года. Отработала один корпоратив и прибежала на второй. Говорят, всех денег не заработаешь. Но попытаться-то можно! А кто еще не смотрел наш прекрасный проект с Машей Ефросининой, посмотрите!» - рассказала Полякова в своих видео.

Ранее сообщалось, в сети раскрыли подробности нового сезона шоу "Маска", украинцы возмущены: "Почему так..."

Также, DZIDZIO в броском образе засветил Винника на съемочной площадке "Маски": "Лучшие мужчины государства"

Politeka рассказывала, Винник возвращается на ТВ, кем стал повелитель "волчиц": "Жду только ради Олега"