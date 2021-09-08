Популярна українська артистка Ольга Полякова стане запрошеним суддею на талант-шоу "Співають всі"

Як пише Politeka.net, популярна українська співачка стане зірковим гостем у третьому випуску музичного талант-шоу "Співають всі". Про це повідомили на офіційній сторінці проєкту в Instagram.

"Вау 🤩 Зірковим гостем у третьому випуску шоу "Співають всі!" стане Оля Полякова @polyakovamusic 🔥", - написали на сторінці.

До того ж, творці шоу опублікували відверті зізнання Полякової про її власні невдачі у шоу-бізнесі.

"Я з власного досвіду знаю, що таке артистичні невдачі, коли ти береш участь у десятках конкурсів і нічого не отримуєш. Знаю, що таке 15 років битися у двері шоу-бізнесу, коли вони ніяк не відкриваються. Тому я не можу судити артистів суворо", - каже Оля Полякова.

Зауважимо, що музичну кар’єру співачка почала наприкінці 1990-х, тому за цей час у суперблондинки було багато злетів та падінь.

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