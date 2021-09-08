Тему скандалу зі звинуваченнями Костянтина Меладзе в харассменті вирішили прокоментувати в новому відео

Співачки Ані Лорак і Оля Полякова звинуватили продюсера Костянтина Меладзе в харассменті, проте той разом зі своїм братом, Валерієм, все заперечує, повідомляє Politeka.net.

Також проти слів артисток виступили солістки нової "ВІА Гри" Софія Тарасова, Ксенія Попова та Уляна Синецька.

"Напад - це доля дурних і слабких людей. Нехай нападають далі. Ми на це дивимося зі сміхом", - прокоментувала скандал Синецька в програмі ЖВЛ.

За словами інших учасниць, вони знають, який насправді Костянтин Меладзе, і він абсолютно не такий, як його описали Лорак і Полякова.

Відео зібрало понад 1500 переглядів і трохи коментарів. Користувачі Мережі також висловилися з приводу скандалу артисток з Меладзе:

"Цієї ніякущій Віагрі слово дали😅 потім підуть з групи і будуть розповідати як все погано було або мовчати від страху)", "вони б краще співали.Поки їх з групи не викинули. Потім буде час говорити і піаритися на інших. А ЖВЛ Ані Лорак в спокої не можуть залишити. І воно зрозуміло, рейтинг же потрібно якось утримувати...".

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