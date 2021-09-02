Знаменитая артиска Ани Лорак, ранее уехавшая жить и работать в РФ, ранее выступала в несколько другом формате

Популярная певица сейчас выпускает свои клипы и создает концертные шоу в определённом стиле. Причем как можно ярче она показывает свои наряды в блестках, перьях или с одними камнями и всегда акцентирует внимание на себе.

Ради этого, к примеру, в шоу «Дива» Лорак решила вообще выступать в толпе мужчин, которые носили ее полураздетыми на руках и превозносили, словно в богиню. Однако, так было не всегда и ранее Лорак выступала совсем иначе.

«Верни мою любовь. Шоу «Каролина» история создания. Первый дуэтный номер в «шоу Каролина» при участии Валерия Меладзе.

В номере задействована огромная сцена-трансформер, которая по ходу песни соединяется воедино. Что самое примечательное, огромную конструкцию танцоры балета двигают вручную (естественно, не совсем самостоятельно) но режиссёрская задумка была именно в том, чтобы создать видимость могущества и силы лесных обитателей» - рассказывают на фан-странице об одном из выступлений Каролины.

Отметим, сейчас певицу довольно часто критикуют за злоупотребление уколами красоты и не всегда уместные смены имиджа. Сама Каролина не комментирует перемены, лишь делится новыми кадрами, рассказывает о грядущих концертах и показывает новые фото со съемок ее будущих клипов.

В разделе Стори во время рекламы музыкальной композиции певице удалось удивить фанатов неудачным образом.

Напомним, Ани Лорак в белоснежном платье и объятиях известного певца поделилась радостью.

Как сообщала Politeka, седой Киркоров едва не раздавил в объятиях Ани Лорак, красноречивые кадры.

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