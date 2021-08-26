Известная певица Ани Лорак рассказала о совместной песне с российским исполнителем Сергеем Лазаревым

Как пишет Politeka.net, 42-летняя певица, которая родилась в украинском городе Кицмань на Буковине, длительное время жила и работала в России. Однако недавно Лорак заявила о своем возвращении в Украину и уже успела дать сольный концерт в Одессе.

Подробностями своей жизни певица делится в Instagram. На этот раз Лорак рассказала о презентации совместной песни с российским певцом Сергеем Лазаревым.

"Свершилось ❤️ Сегодня мы с @lazarevsergey впервые представили нашу совместную песню. Вы так долго этого ждали, и уже в пятницу каждый из вас сможет услышать эту трогательную композицию 💋 ждете премьеру?",- написала Лорак.

Поклонники поставили более 100 тысяч лайков и написали много комментариев.

"Браво 👏 ", " невероятные 😍 конечно ждем! Очень ждем ❤️ это наконец-то случилось! Через столько лет !!! 👏❤️ ", "Очень ждем !!! Хотелось бы узнать, а клип будет на эту прекрасную дуэтную композицию?", "Как мы этого ждали! ❤️ Скорее ждем эту песню на всех муз. платформах❤️ спасибо за совместную работу, она была самой желанной за последние несколько лет! 😍 ❤️ ",- написали фанаты.

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