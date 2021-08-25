Популярна співачка Ані Лорак опинилася в міцних обіймах свого друга, російського виконавця Філіпа Кіркорова

Як пише Politeka.net, в Instagram у поп-короля з'явився кадр з "Нової Хвилі", на якому він міцно притиснув до себе артистку, пірнувши в її волосся. Лорак, судячи з усього, не була проти і щиро посміхалася.

"Бувають в житті дні, коли раптово відчиняються чарівні двері і життя дарує Вам зустрічі, на які ви ніколи не сподівалися. Ось @newwave_official саме такі двері. Такі довгоочікувані зустрічі з друзями дарує хвиля. Вчора переглядали на afterparty фільм про конкурс, скільки всього сталося за 20 років, скільки виросло зірок на фестивалі, стільки прем'єр і колаборацій створили", - зазначив Кіркоров.

У коментарях йому залишили масу приємних слів.

"Які щасливі сонячні фотографії", "Чому ви такий красивий?", "Кращий! Спасибі за пісню", "Розкішні кадри! Які всі красиві і веселі!", "Боже, який Ви красивий", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Ані Лорак показала фото з Нової Хвилі, в мережі не стрималися:"Ну просто Діва".

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