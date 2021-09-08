Тему скандала с обвинениями Константина Меладзе в харассменте решили прокомментировать в новом видео
Певицы Ани Лорак и Оля Полякова обвинили продюсера Константина Меладзе в харассменте, однако тот вместе со своим братом, Валерием, все отрицает, сообщает Politeka.net.
Также против слов артисток выступили солистки новой "ВИА Гры" София Тарасова, Ксения Попова и Ульяна Синецкая.
"Нападение - это удел глупых и слабых людей. Пусть нападают дальше. Мы на это смотрим со смехом", - прокомментировала скандал Синецкая в программе ЖВЛ.
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По словам других участниц, они знают, какой на самом деле Константин Меладзе, и он совершенно не такой, как его описали Лорак и Полякова.
Видео собрало более 1500 просмотров и немного комментариев. Пользователи сети также высказались по поводу скандала артисток с Меладзе:
"Этой никакущей Виагре слово дали😅 Потом уйдут из группы и будут рассказывать как все плохо было или молчать от страха)", "Они бы лучше пели.Пока их с группы не выкинули. Потом будет время говорить и пиариться на других. А ЖВЛ Ани Лорак в покое не могут оставить. И оно понятно, рейтинг же нужно как-то удерживать...".
Напомним, что Полякова с чудной прической засветила Винника и Каменских на съемках «Маски»
Как сообщала Politeka, Полякова сделала новое заявление относительно скандала с Меладзе
Также Politeka сообщала, что Ани Лорак напомнили, какой она была до смены имиджа и уколов красоты