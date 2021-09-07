Украинских артистов потрясло известие о смерти легендарного актера
Актриса Ольга Сумская, певица Санта Димопулос и рэп-исполнитель Потап разместили в своих аккаунтах Инстаграм посты с выражением скорби, пишет Politeka.net.
Так, Сумская опубликовала фото известного актера Жана-Поля Бельмондо, который скончался 6 сентября в возрасте 88 лет.
Певица Санта Димопулос разместила также в сторис фото, на котором запечатлена она, ее сын Даниэль и известный актер.
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"Прощай, легенда", - написала артистка.
Слова соболезнования также выразил Потап.
"Genius ….. Жан -Поль…. Дякую/Merci/Спасибо … rip ….", - написал продюсер.
За 16 часов пост собрал более 10 тысяч лайков.
"Спи спокойно ПРОФЕССИОНАЛ! 😢😢😢", "Хороший был актер!", "Да, неповторимый. Как и многоие из того времени. Остается только сказать спасибо что мы их знали", "Не стало талантливейшего из талантливых. Не стало гения!❤❤❤❤❤❤❤ Не могу сдержать слёз...😥😥😥Вечная память.🙏🙏🙏", - написали пользователи сети.
Отметим, адвокат Жана-Поля Бельмондо, Мишель Годест, рассказал в Твиттере, что актер был уставший какое-то время и ушел мирно.
Известно, что смерть наступила в доме артиста в Париже.
Напомним, оборвалась жизнь легендарного Жана-Поля Бельмондо
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