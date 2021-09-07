Артисты не смогли стоять в стороне

Украинских артистов потрясло известие о смерти легендарного актера

Актриса Ольга Сумская, певица Санта Димопулос и рэп-исполнитель Потап разместили в своих аккаунтах Инстаграм посты с выражением скорби, пишет Politeka.net.

Так, Сумская опубликовала фото известного актера Жана-Поля Бельмондо, который скончался 6 сентября в возрасте 88 лет.

Певица Санта Димопулос разместила также в сторис фото, на котором запечатлена она, ее сын Даниэль и известный актер.

"Прощай, легенда", - написала артистка.

Слова соболезнования также выразил Потап.

"Genius ….. Жан -Поль…. Дякую/Merci/Спасибо … rip ….", - написал продюсер.

За 16 часов пост собрал более 10 тысяч лайков.

"Спи спокойно ПРОФЕССИОНАЛ! 😢😢😢", "Хороший был актер!", "Да, неповторимый. Как и многоие из того времени. Остается только сказать спасибо что мы их знали", "Не стало талантливейшего из талантливых. Не стало гения!❤❤❤❤❤❤❤ Не могу сдержать слёз...😥😥😥Вечная память.🙏🙏🙏", - написали пользователи сети.

Отметим, адвокат Жана-Поля Бельмондо, Мишель Годест, рассказал в Твиттере, что актер был уставший какое-то время и ушел мирно.

Известно, что смерть наступила в доме артиста в Париже.

Напомним, оборвалась жизнь легендарного Жана-Поля Бельмондо

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