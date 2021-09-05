Известная актриса Ольга Сумская не перестает удивлять поклонников архивными кадрами

Артистка старается показывать в Инстаграм самые разные свои фото. В том числе любит Сумская демонстрировать и кадры со съемок нового сериала, в котором сейчас снимается. Многие фанаты обычно подмечают, что Ольга выглядит очень хорошо и сложно сказать, что ей уже за 50.

Недавно Сумская также показала серию архивных кадров и вспомнила, какой безупречной красотой могла похвастаться и в начале своей карьеры. Причем в двух образах Ольга выглядела особенно хорошо.

В черном боди и капроновых колготках на выступлении Ольга сияла с распущенными волосами. А вот в классическом образе с синим атласным платьем Сумская показала более классический лук.

Также ранее знаменитость показала, как готовится к масштабному выступлению.

А во время концерта между выступлениями артистов Ольга успевала заснять также своих коллег и удивилась яркому и зажигательному выступлению группы «Мозги», которую создал продюсер и певец Потап. Сам артист вместе с группой отплясал на сцене с эффектным сопровождением, дымовой завесой и довольно ритмичной музыкой.

Напомним, Муж Сумской Борисюк дал жару на кухне, показав, что потерял "Голос країни": "Я весь твой...".

Как сообщала Politeka, Дочь Ольги Сумской раскрыла секрет своих идеальных форм: "Даже после рождения двоих детей…".

Также Politeka писала, что 54-летняя Ольга Сумская вывела в свет повзрослевшую дочь от Борисюка: как сегодня выглядит Аня.