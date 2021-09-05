Известная актриса Ольга Сумская не перестает удивлять поклонников архивными кадрами
Артистка старается показывать в Инстаграм самые разные свои фото. В том числе любит Сумская демонстрировать и кадры со съемок нового сериала, в котором сейчас снимается. Многие фанаты обычно подмечают, что Ольга выглядит очень хорошо и сложно сказать, что ей уже за 50.
Недавно Сумская также показала серию архивных кадров и вспомнила, какой безупречной красотой могла похвастаться и в начале своей карьеры. Причем в двух образах Ольга выглядела особенно хорошо.
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В черном боди и капроновых колготках на выступлении Ольга сияла с распущенными волосами. А вот в классическом образе с синим атласным платьем Сумская показала более классический лук.
Также ранее знаменитость показала, как готовится к масштабному выступлению.
А во время концерта между выступлениями артистов Ольга успевала заснять также своих коллег и удивилась яркому и зажигательному выступлению группы «Мозги», которую создал продюсер и певец Потап. Сам артист вместе с группой отплясал на сцене с эффектным сопровождением, дымовой завесой и довольно ритмичной музыкой.
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