Известная певица и победительница шоу "Танці з зірками" Санта Димопулос показала, как видит Киев из иллюминатора самолета

Как передает Politeka.net, Санта Димопулос известна как украинская певица. Она прославилась благодаря своему участию в группе "ВИА Гра", где она заменяла Надежду Грановскую. Через год девушка покинула группу чтобы заняться своей сольной карьерой. В 2020-ом году певица одержала победу на шоу "Танці з зірками", где выходила на паркет с известным хореографом Максом Леоновым. Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз девушка опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. Как известно, недавно певица вернулась с отдыха во Франции. куда ездила со своей дочерью - Софией и подругой. На кадрах видно, что девушка летит в самолете и снимает виды ночного Киева из иллюминатора.

"Как Париж, говорит", шутя подписывает фото девушка.

Реакций и комментариев под видео нет, поскольку формат Сториз этого не предусматривает.

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