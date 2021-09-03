Бывшая солистка ВИА Гры и победительница «Танців з зірками-2020», Санта Димопулос, рассказала о своем сыне

Санта Димопулос родила первенца в 2008 году, пишет Politeka.net. На тот момент девушке был всего 21 год.

Отцом ребенка стал фактический муж красотки Андрей Джеджула, с которым Санта строила отношения с 2007 по 2010 годы.

В одном из своих интервью звезда рассказала, что после расставания, с Джеджулой было тяжело общаться. Однако позже оба родителя нашли общий язык.

Сейчас Даниэль живет с матерью, но бывает в гостях у отца.

Димопулос часто рассказывает о своих детях (также о младшей дочери Софии) в своем микроблоге Инстаграм. В частности, в одном из последних сторис певица ответила на вопрос о плохом поведении детей, и как она справляется с этим.

По словам артистки, бывает, что ее сын ведет себя нехорошо, но она находит выход.

"Ох, еще и как! Разговариваю, объясняю, привожу примеры, выражаю свои чувства... Иногда повышаю голос, бывает и слова плохие вылетают. Все как обычно", - поделилась откровением Димопулос.

По словам звезды, она старается понять причину плохого поведения сына.

"Когда сдерживаться уже невозможно и кажется, что я вот-вот взорвусь - делаю тайм-аут. Ухожу остыть и потом уже разговариваю", - раскрыла свои секреты артистка другим мамам.

Напомним, Димопулос засветила упругие формы в бирюзовом купальнике

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