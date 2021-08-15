Санта Димопулос показала, как проводит время в Каннах

Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос стала популярной певицей. Красотка даже была солисткой группы "ВИА Гра", а недавно победила на шоу "Танці з зірками". Девушка также активно ведет Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На фото Санта показалась в платье с вырезом. Красотка дополнила образ платочком и стильными очками. Девушка сделала несколько фото, показав, как проходит время в Каннах (Франция).

"«А что, если это - мое лучшее лето?..»

…Думала я, глядя на веселого позитивного мужчину, который просто подсел к диджею и начал петь.

Этим мужчиной был Элтон Джон.

Он исполнял «тот самый» хит. Я слушала, затаив дыхание, и думала о том, что это же была моя большая мечта: услышать @eltonjohn вживую.

И воплощение этой мечты я откладывала много лет.

Элтон, благодарю за напоминание: никогда не нужно задвигать мечты в долгий ящик - ведь именно их исполнение делает нас счастливыми.

Да, иногда наши мечты сбываются совершенно неожиданно и находят нас сами: так у меня случилось вчера.

А иногда навстречу своей мечте нужно сделать шаг.

Или сто шагов - без остановки, не опуская руки.

И оно того стоит: ведь все самые невероятные моменты жизни - это осуществление наших желаний.

Никогда не стоит забывать о том, что делает нас счастливыми", - написала красотка.

Фанаты поставили более 7 тысяч лайков и написали комментарии:

"супер. Пусть все мечты сбываются, желания исполняются)))", "Это очень круто,когда приходит понимание и выбираешь сначала-Себя!!!", "Мечты всегда сбываются".

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