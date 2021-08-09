Отечественная исполнительница Санта Димопулос, звезда "Танців з зірками", показала себя в новом образе, рассказав о лете

Как пишет Politeka.net, Санта является популярной украинской певицей и бывшей солисткой группы ВИА Гра. Красотка также победила в "Танцях з зірками", а сейчас активно ведет страничку в Инстаграм, радуя фанатов новым контентом.

На новом фото Санта позировала в облегающем платье. Красотка стояла у стены, впечатляя формами.

"Сейчас я проживаю своё идеальное лето, где всё находится в балансе – семья, друзья, веселье, тренировки и уход за собой, мои практики. Я всегда была человек-перекос. Но, выстроив свой внутренний баланс, всё встало на свои места. А как ваше лето?", - написала Санта.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Одно из лучших в моей жизни. Тоже благодаря работе над собой. Всем желаю", "Мой старший стал студентом КПИ. Прекрасное лето", "Пока перекос в сторону реализации! Вы красотка", "Божественная".

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