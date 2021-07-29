Экс-солистка ВИА Гры и победительница последнего сезона «Танців з зірками» Санта Димопулос показала свою идеальную фигуру на пляже

Как пишет Politeka.net, артистка поделилась новым постом в своем Инстаграм. Еще совсем недавно Санта отдыхала в Канах, где ей выпала возможность посетить гламурную вечеринки в рамках знаменитого Канского кинофестиваля. Отдых певицы продолжается, однако сейчас она уже успела перебраться в Грецию, и теперь наслаждается местным морем и солнцем.

На новом снимке Димопулос показала, как проводит время на пляже. Певица позировала у воды в вызывающем красном купальнике-бикини без лямок на лифе. Санта стояла, кокетливо отставив ногу и чуть приподнимая плавки с одной стороны.

Такой наряд позволил певица продемонстрировать свою подтянутую фигуру с ярко-выраженным прессом.

«Прими позу», - подписала снимок Димопулос.

Поклонники певицы пришли в восторг от ее фото.

«Шикарнейшая моя», «Какой невероятный пресс», «Какая фигура», «Ты идеальная», «Фигура – мечта», «Лара Крофт», «Принять позу королевы красоты», «Очень круто», «Вы шикарно выглядите!», - пишут люди.

Напомним, победительница "Танців з зірками" Димопулос насладилась отдыхом в платье без лифа.

Как сообщала Politeka, Санта Димопулос после обращения к врачу поразила откровением о здоровье и кадром с дочкой.

Также Politeka писала, что победительница "Танців з зірками" Димопулос показала детей, которых вывезла из Украины.