Певица, победительница шоу "Танці з зірками", Санта Димопулос, рассказала, что помогает ей поддерживать красоту

Артистка не только спортсменка, певица и участница разных шоу, также она любящая мама двоих детей - Даниэля и Софии, передает Politeka.net.

При этом звезда успевает ухаживать за собой и выглядит великолепно. Красотке помогают различные средства для кожи, спорт и хороший отдых.

В своем новом посте певица раскрыла еще один секрет своей привлекательности. На снимках Димпопулос позировала вместе с дочкой. Артистка нарядилась в белоснежное платье с вырезом на животе, а в руках она держала бокал. Рядом с певицей была София.

"На фото вы видите меня с бокалом, но не спешите с выводами! Это Коллаген 😅", - поделилась певица.

Звезда рассказала, что принимает добавки, ведь они помогают ей возобновить энергию. Артистка отметила, что коллаген и другие добавки с витаминами она стала пить после консультации с врачом.

"От здоровья напрямую зависит качество нашей жизни, и поддерживать его – самое главное, что мы можем сделать для себя. Забота о своем здоровье = проявление любви к себе. ⠀ Любите себя и чувствуйте изменения к лучшему каждый день ❤️", - добавила Димопулос в конце.

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