Популярная украинская певица Санта Димопулос, победившая в проекте "Танці з зірками" отдыхает с детьми на Лазурном берегу во Франции

Как пишет Politeka.net, бывшая участница группы "Виа Гра" Санта Димопулос в 2015 году вышла замуж за совладельца сети спортивных клубов Игоря Кучеренко. В 2019 году у пары родилась дочь София. Также у артистки есть старший сын от шоумена Андрея Джеджулы Даниэль.

В своем Instagram Санта поделилась с подписчиками нежным фото с детьми, которое сделала во Франции.

"Сейчас я абсолютно счастлива❤️❤️ Почему дети растут так быстро???",- подписала фотографию Димопулос.

Напомним, что сначала Санта отдыхала во Франции только с мужем и дочерью Софией. Ее старший сын от Андрея Джеджулы заболел на коронавирус и был вынужден лечиться в Украине. После выздоровления мальчика, Санта забарала сына из Киева и вернулась во Францию. Сейчас семья Димопулос воссоединилась и абсолютно счастлива.

Поклонники певицы оставили под милым фото много комментариев.

"Какие вы крутые😍🔥", "Какие красивые ❤️❤️❤️ ", "Это правда 😁 что моим уже 28 и 18 лет. Не поняла 🙈 Как?Когда? 🤷‍♂️😁 ", "Ураа 👏 Вы вместе очень красивы и вдохновенны 🥰 ", - пишут фанаты.

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