Відома українська співачка Санта Дімопулос, яка нещодавно перемогла у "Танцях з зірками", покрасувалася у ефектному чорному платті
Як пише Politeka.net, Санта Дімопулос – успішна українська співачка, переможниця шоу "Танці з зірками" активно веде свій міні-блог в Instagram. Ексучасниця гурту "ВІА Гра" наразі відпочиває у Каннах, звідки часто публікує фото в нових образах.
На новому фото, яке Санта опублікувала в Instagram, красуня позує в елегантній чорній сукні зі спокусливими вирізами. Образ дівчина доповнила темними окулярами, великою плетеною сумкою та стильними босоніжками.
"Люблю це місце", - підписала світлину співачка.
Єдиного сина Софії Ротару потрясла непоправна втрата: "Світла пам'ять..."
Український футболіст розбився в ДТП з вантажівкою, йому був всього 31 рік: кадри з місця трагедії
У транспорт пускатимуть за електронними перепустками, названо умову: "У разі нового..."
Зливи, град і шквали "атакують" Україну, оголошено штормове попередження: де чекати негоди
Стихія забрала життя українського лікаря: за 20 років встиг врятувати сотні дітей
Фанати зірки поставили понад сім тисяч лайків та написали схвальні коментарі:
"Шикарна та стильна", "Ви така гарна, але дуже багато чорного на вас влітку", "Дуже красива.. також люблю дуже чорний, але влітку у мене білого більше", "Дуже красива", "Яка ви гарна, не можна відвести погляду", - пишуть фанати зірки.
Раніше Politeka писала, що Дімопулос відгуляла на віп-вечірці, показавши справжнє обличчя Шерон Стоун: "Декольте потрібно б поменше".
Нагадаємо, що переможниця "Танців з зірками" Дімопулос зізналася у своїй основній проблемі: "Або це голова...".
А ще Politeka повідомляла, що переможниця "Танців з зірками" Дімопулос серйозно травмувалася в Каннах: "Подивіться, що я наробила".