Відома українська співачка Санта Дімопулос, яка нещодавно перемогла у "Танцях з зірками", покрасувалася у ефектному чорному платті

Як пише Politeka.net, Санта Дімопулос – успішна українська співачка, переможниця шоу "Танці з зірками" активно веде свій міні-блог в Instagram. Ексучасниця гурту "ВІА Гра" наразі відпочиває у Каннах, звідки часто публікує фото в нових образах.

На новому фото, яке Санта опублікувала в Instagram, красуня позує в елегантній чорній сукні зі спокусливими вирізами. Образ дівчина доповнила темними окулярами, великою плетеною сумкою та стильними босоніжками.

"Люблю це місце", - підписала світлину співачка.

Фанати зірки поставили понад сім тисяч лайків та написали схвальні коментарі:

"Шикарна та стильна", "Ви така гарна, але дуже багато чорного на вас влітку", "Дуже красива.. також люблю дуже чорний, але влітку у мене білого більше", "Дуже красива", "Яка ви гарна, не можна відвести погляду", - пишуть фанати зірки.

Раніше Politeka писала, що Дімопулос відгуляла на віп-вечірці, показавши справжнє обличчя Шерон Стоун: "Декольте потрібно б поменше".

Нагадаємо, що переможниця "Танців з зірками" Дімопулос зізналася у своїй основній проблемі: "Або це голова...".

А ще Politeka повідомляла, що переможниця "Танців з зірками" Дімопулос серйозно травмувалася в Каннах: "Подивіться, що я наробила".