Відома українська співачка Санта Дімопулос, переможниця "Танців з зірками", показала себе в гарячому образі в Каннах

Як пише Politeka.net, Санта Дімопулос є успішною українською співачкою, яка була в групі ВІА Гра. Дівчина також нещодавно перемогла на проекті "Танці з зірками", вразивши своїми рухами. Не забуває Красуня і про Instagram, де ділиться найцікавішим.

На новому фото, яке Санта опублікувала в Instagram, красуня позувала в сукні з вирізом до стегна. Образ дівчина доповнила стильними босоніжками, а волосся зібрала у високий хвіст.

"П. С: як вам Мій на швидку руку зібраний лук?",- написала Санта.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Шоколадна красуня", " Супер-образ. Зачіска крута" ," яка красива"," неймовірна", " відмінні фотографії! (третє фото)красуня!", "Санта, красива неймовірно", "цибуля чудовий , але розкажіть вже, як ви схудли так красиво".

Нагадаємо, переможниця "Танців з зірками" Дімопулос зізналася у своїй основній проблемі

А ще Politeka писала, що переможниця "Танців з зірками" Дімопулос серйозно травмувалася в Каннах

Також Politeka повідомляла, що переможниця "Танців з зірками" Дімопулос потрапила в халепу в Каннах і звернулася за допомогою



