Украинская певица, экс-ВИА Гра и победительница "Танцев со звездами" Санта Димопулос поделилась откровением

Как передает Politeka.net, об этом звезда рассказала на своей странице в Инстаграм.

«Моя главная проблема, которую я решала в своей жизни – это перекос в какую-то сторону. Либо это голова, мозги, либо это работа над душой, либо это работа над своим телом. В идеале это, конечно же, должно быть все вместе равномерно и гармонично», - сказал она.

Санта Димопулос добавила, что была несчастна от этого.

«Было у меня время, когда я концентрировалась только на своем умственном развитии, это был 1-2 курс университета, я училась на отлично, была супер-студенткой, но не занималась ни физической формой, ни духовным наполнением. Потом был период, когда я занялась своей физической формой, я ездила на чемпионат мира по фитнесу, который победила. И опять же, я все равно была глубоко несчастным человеком. Я понимала, что чего-то в моей жизни остро не хватает», - призналась артистка.

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