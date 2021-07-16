Украинская певица, экс-ВИА Гра и победительница "Танцев со звездами" Санта Димопулос получила травму в Каннах
Как передает Politeka.net, звезда поделилась кадрами в Инстаграм.
«Все очень красиво, но посмотрите, что я наделала. Упала сильно. Локти разбила, колени разбила. В общем, сейчас иду домой, лечить», - сказала певица и показала свои поврежденные ноги.
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Санта травмировалась во время пробежки.
«Я считаю, что мне можно давать «Везунчик года». Сегодня мероприятие, а я с разбитыми коленями, с разбитыми локтями, с поврежденным плечем. В общем класс. Хорошо, хоть в обрыв не улетела, такое тоже могло быть», - добавила она.
Также певица добавила, что предчувствовала, что такое произойдет.
"Знаете, что самое интересно? Я вот клянусь, я знала. Я выбежала и у меня мысль промелькнула: "Упаду, раны придется замазывать". И я ее отпустила. Это не програмирование, просто у меня такое бывает. Я реально знала, что я упаду", - поделилась певица.
Напомним, победительница "Танців з зірками" Димопулос попала впросак в Каннах и обратилась за помощью.
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