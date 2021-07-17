Известная украинская певица Санта Димопулос, победительница "Танців з зірками", показала себя в горячем образе в Каннах
Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос является успешной украинской певицей, которая была в группе ВИА Гра. Девушка также недавно победила на проекте "Танці з зірками", впечатлив своими движениями. Не забывает Красотка и об Инстаграм, где делится самым интересным.
На новом фото, которое Санта опубликовала в Инстаграм, красотка позировала в платье с вырезом до бедра. Образ девушка дополнила стильными босоножками, а волосы собрала в высокий хвост.
"П.С: как вам мой на скорую руку собранный лук?", - написала Санта.
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Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:
"Шоколадная красотка", "Супер-образ. Прическа крутейшая", "Какая красивая", "Невероятная", "Отличные фотографии! (третье фото)Красавица!", "Санта, красивая невероятно", "Лук превосходный , но расскажите уже , как вы похудели так красиво".
Напомним, победительница "Танців з зірками" Димопулос призналась в своей основной проблеме
А еще Politeka писала, что победительница "Танців з зірками" Димопулос серьезно травмировалась в Каннах
Также Politeka сообщала, что победительница "Танців з зірками" Димопулос попала впросак в Каннах и обратилась за помощью