Українська співачка, екс-ВІА Гра і переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос отримала травму в Каннах

Як передає Politeka.net, зірка поділилася кадрами в Instagram.

"Все дуже красиво, але подивіться, що я наробила. Впала сильно. Лікті розбила, коліна розбила. Загалом, зараз йду додому, лікувати", - сказала співачка і показала свої пошкоджені ноги.

Санта травмувалася під час пробіжки.

"Я вважаю, що мені можна давати «Везунчик року». Сьогодні захід, а я з розбитими колінами, з розбитими ліктями, з пошкодженим плечем. Загалом клас. Добре, хоч в обрив не полетіла, таке теж могло бути", - додала вона.

Також співачка додала, що передчувала, що таке станеться.

"Знаєте, що найцікавіше? Я ось клянусь, я знала. Я вибігла і у мене думка промайнула:"Упаду, рани доведеться замазувати". І я її відпустила. Це не програмування, просто у мене таке буває. Я реально знала, що я впаду", - поділилася співачка.

Нагадаємо, переможниця "Танців з зірками" Дімопулос потрапила в халепу в Каннах і звернулася за допомогою.

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