Українська співачка, екс-ВІА Гра і переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос отримала травму в Каннах
Як передає Politeka.net, зірка поділилася кадрами в Instagram.
"Все дуже красиво, але подивіться, що я наробила. Впала сильно. Лікті розбила, коліна розбила. Загалом, зараз йду додому, лікувати", - сказала співачка і показала свої пошкоджені ноги.
Ані Лорак, яка переїхала в Росію, несподівано повернулася до Києва і заспівала українською: "Позитив!"
Йому було всього 19 років: трагічно обірвалося життя молодого українського захисника
Світоліна показала відверті фото перед весіллям, вразивши Лесю Нікітюк: "Останній раз..."
Погода в Україні різко зміниться, синоптики назвали переломну дату: "похолодає аж до +21 градуса»
Спливли справжні імена Злати Огневич, Лілії Ребрик, Барських та інших зірок: "Навіть уявити не могла"
Санта травмувалася під час пробіжки.
"Я вважаю, що мені можна давати «Везунчик року». Сьогодні захід, а я з розбитими колінами, з розбитими ліктями, з пошкодженим плечем. Загалом клас. Добре, хоч в обрив не полетіла, таке теж могло бути", - додала вона.
Також співачка додала, що передчувала, що таке станеться.
"Знаєте, що найцікавіше? Я ось клянусь, я знала. Я вибігла і у мене думка промайнула:"Упаду, рани доведеться замазувати". І я її відпустила. Це не програмування, просто у мене таке буває. Я реально знала, що я впаду", - поділилася співачка.
Нагадаємо, переможниця "Танців з зірками" Дімопулос потрапила в халепу в Каннах і звернулася за допомогою.
Як повідомляла Politeka, переможницю "Танців з зірками" Дімопулос зняли в Каннах в обіймах іспанського актора: "що за ніч!"
Також Politeka писала, що Санта Дімопулос розтанула в обіймах молодого красеня « " нехай несуть валер'янку»