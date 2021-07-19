Известная украинская певица Санта Димопулос, которая недавно победила в "Танцах со звездами", покрасовалась в эффектном черном платье

Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос – успешная украинская певица, победительница шоу "Танцы со звездами" активно ведет свой мини-блог в Instagram. Эксучастница группы "ВИА Гра" сейчас отдыхает в Каннах, откуда часто публикует фото в новых образах.

На новом фото, которое Санта опубликовала в Instagram, звезда позирует в элегантном черном платье с соблазнительными вырезами. Образ девушка дополнила темными очками, большой плетеной сумкой и стильными босоножками.

"Люблю это место", - подписала фотографию певица.

Фанаты звезды поставили более семи тысяч лайков и написали положительные комментарии:

"Шикарная и стильная", "Вы такая красивая, но очень много черного на вас летом", "Очень красивая.. также люблю очень черный, но летом у меня белого больше", "Очень красивая", "Какая вы красивая, не можно отвести взгляда", - пишут фанаты звезды.

Ранее Politeka писала, что Димопулос отгуляла на вип-вечеринке, показав истинное лицо Шэрон Стоун: "Декольте нужно бы поменьше".

Напомним, что победительница "Танцев со звездами" Димопулос призналась в своей основной проблеме: "Или это голова...".

А еще Politeka сообщала, что победительница "Танцев со звездами" Димопулос серьезно травмировалась в Каннах: "Посмотрите, что я наделала".