Для вечірки в колі світових зірок співачка приміряла яскраве вбрання
Як повідомляє Politeka.net, в рамках Каннського кінофестивалю пройшло одне з найбільш очікуваних заходів – благодійна вечеря amfAR, на червоній доріжці якого запрошені гості продемонстрували гарячі наряди і найрозкішніші прикраси.
На заході побувала і співачка Санта Дімопулос, яка поділилася кадрами у своєму Instagram-Stories.
Санта прийшла на захід в досить спокусиливому вбранні. Вона обрала розкішну атласну сукню в підлогу чорного кольору. Варто відзначити просто-таки екстремально глибоке декольте вбрання, яке вигідно підкреслило пишний бюст співачки.
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З першого погляду, досить спокуслива сукня, вона знайшла жіночне і розкішне звучання завдяки високому розрізу по нозі і блискучим ланцюжкам. Завершували образ лаконічна укладка і макіяж з акцентом на очі.
До речі, на ВІП-вечірці побувала і американська актриса Шерон Стоун, чиї знімки були показані Сантою. Жінка виглядала чарівно в ніжній повітряній сукні бузкового кольору.
Шанувальники артистки приходять у захват від кожного нового знімка і засипають Санту захопленими коментарями: "Сукня чудова! А ось декольте потрібно б поменше","Неймовірний образ", "Ти в чорному особливо прекрасна", "Войовниця. Красуня".
Нагадаємо, переможниця "Танців з зірками" Дімопулос серйозно травмувалася в Каннах.
Як повідомляла Politeka, переможницю "Танців з зірками" Дімопулос зняли в Каннах в обіймах іспанського актора.
Також Politeka писала, що Санта Дімопулос розтанула в обіймах молодого красеня.