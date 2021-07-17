Для вечірки в колі світових зірок співачка приміряла яскраве вбрання

Як повідомляє Politeka.net, в рамках Каннського кінофестивалю пройшло одне з найбільш очікуваних заходів – благодійна вечеря amfAR, на червоній доріжці якого запрошені гості продемонстрували гарячі наряди і найрозкішніші прикраси.

На заході побувала і співачка Санта Дімопулос, яка поділилася кадрами у своєму Instagram-Stories.

Санта прийшла на захід в досить спокусиливому вбранні. Вона обрала розкішну атласну сукню в підлогу чорного кольору. Варто відзначити просто-таки екстремально глибоке декольте вбрання, яке вигідно підкреслило пишний бюст співачки.

З першого погляду, досить спокуслива сукня, вона знайшла жіночне і розкішне звучання завдяки високому розрізу по нозі і блискучим ланцюжкам. Завершували образ лаконічна укладка і макіяж з акцентом на очі.

До речі, на ВІП-вечірці побувала і американська актриса Шерон Стоун, чиї знімки були показані Сантою. Жінка виглядала чарівно в ніжній повітряній сукні бузкового кольору.

Шанувальники артистки приходять у захват від кожного нового знімка і засипають Санту захопленими коментарями: "Сукня чудова! А ось декольте потрібно б поменше","Неймовірний образ", "Ти в чорному особливо прекрасна", "Войовниця. Красуня".

Нагадаємо, переможниця "Танців з зірками" Дімопулос серйозно травмувалася в Каннах.

Як повідомляла Politeka, переможницю "Танців з зірками" Дімопулос зняли в Каннах в обіймах іспанського актора.

Також Politeka писала, що Санта Дімопулос розтанула в обіймах молодого красеня.