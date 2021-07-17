Для вечеринки в кругу мировых звезд певица примерила яркий наряд

Как сообщает Politeka.net, в рамках Каннского кинофестиваля прошло одно из самых ожидаемых мероприятий – благотворительный ужин amfAR, на красной дорожке которого приглашенные гости продемонстрировали горячие наряды и самые роскошные украшения.

На мероприятии побывала и певица Санта Димопулос, которая поделилась кадрами в своем Instagram-Stories.

Санта пришла на мероприятие в довольно соблазнительном наряде. Она выбрала роскошное атласное платье в пол черного цвета. Стоит отметить просто-таки экстремально глубокое декольте наряда, которое выгодно подчеркнуло пышный бюст певицы.

С первого взгляда, достаточно соблазнительное платье, оно обрело женственное и роскошное звучание благодаря высокому разрезу по ноге и блестящим цепочкам. Завершали образ лаконичная укладка и макияж с акцентом на глаза.

Кстати, на вип-вечеринке побывала и американская актриса Шэрон Стоун, чьи снимки были показаны Сантой. Женщина выглядела очаровательно в нежном воздушном платье сиреневого цвета.

Поклонники артистки приходят в восторг от каждого нового снимка и засыпают Санту восхищенными комментариями: "Платье восхитительное! А вот декольте нужно бы поменьше", "Невероятный образ", "Ты в черном особенно прекрасна", "Воительница. Красавица".

Напомним, победительница "Танців з зірками" Димопулос серьезно травмировалась в Каннах.

Как сообщала Politeka, победительницу "Танців з зірками" Димопулос засняли в Каннах в объятиях испанского актера.

Также Politeka писала, что Санта Димопулос растаяла в объятиях молодого красавца.