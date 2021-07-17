Українська співачка, екс-ВІА Гра і переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос поділилася одкровенням

Як передає Politeka.net, про це зірка розповіла на своїй сторінці в Instagram.

"Моя головна проблема, яку я вирішувала у своєму житті-це перекіс в якусь сторону. Або це голова, мізки, або це робота над душею, або це робота над своїм тілом. В ідеалі це, звичайно ж, має бути все разом рівномірно і гармонійно», - сказав вона.

Санта Дімопулос додала, що була нещасна від цього.

"Був у мене час, коли я концентрувалася тільки на своєму розумовому розвитку, це був 1-2 курс університету, я вчилася на відмінно, була супер-студенткою, але не займалася ні фізичною формою, ні духовним наповненням. Потім був період, коли я зайнялася своєю фізичною формою, я їздила на Чемпіонат світу з фітнесу, який перемогла. І знову ж таки, я все одно була глибоко нещасною людиною. Я розуміла, що чогось в моєму житті гостро не вистачає»,-зізналася артистка.

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