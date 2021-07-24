Відома українська співачка Санта Дімопулос, що стала переможницею телешоу "Танці з зірками", знялася в нових образах

Зараз артистка весь вільний час присвячує сім'ї та дітям, а також не забуває про себе. Після народження дочки Санта поставила собі за мету схуднути і преобразилася. І, як помічають фанати, їй це вдалося досить ефектно.

Тепер Санта часто бере участь в різних фотосесіях, показує себе в різних образах і не соромиться демонструвати привабливі риси. Цього разу в серії класичних нарядів були присутні інтригуючі деталі-відкрита спина, глибоке декольте або виріз на животі.

"Який образ подобається вам найбільше?😍 1-6 " - написала Санта під кадром.

Шанувальники захопилися стрункістю фігури Дімопулос, а також її стриманому стилю без надмірностей:

"Все, це космос ✨; краса яка 😍; ця колекція вся шикарно виглядає на Вас; яка красива 😍; Хочу все!!!! Як красиво!; 😍 😍 😍 як красиво!!; Нереальна 💔; Шикарний космос😍 🔥; Ви шикарна у всіх образах🔥; яка ж ви жіночна 😍 🔥 найкрасивіша».

Раніше Politeka писала, що переможниця "Танців з зірками" Дімопулос вирішила відвезти сина Джеджули за кордон: "дуже дивно".

Нагадаємо, що переможниця "Танців з зірками" Дімопулос здивувала вбранням з пікантними вирізами: "занадто багато чорного".

А ще Politeka повідомляла, що Дімопулос відгуляла на ВІП-вечірці, показавши справжнє обличчя Шерон Стоун: "Декольте потрібно б поменше".