Співачка, переможниця шоу "Танці з зірками", Санта Дімопулос, на початку липня вирушила за кордон, але їй довелося повертатися на батьківщину всього на один день

Знаменита українка на початку липня з родиною вирушила на відпочинок, передає Politeka.net. Щаслива Санта хвалилася, як відпочиває разом з донькою і чоловіком, проте з ними не було старшого сина артистки, Даніеля.

Як виявилося, хлопчик захворів коронавірусом, лікувався вдома, перебуваючи на самоізоляції.

Однак 22 липня Санта повідомила, що летить до Києва на один день. Співачка розповіла це в сторіс свого Instagram. Артистка була в літньому сарафані в дрібну квіточку і з глибоким декольте.

"Звичайно ж, щоб привезти Денні до Франції. На жаль, я не можу це зробити звідси. Мені доведеться їхати і везти його самій, так як мого дозволу немає, а без дозволу, ніхто його привезти не може. Дуже дивно", - поділилася Дімопулос.

Пізніше зірка показала Київ з ілюмінатора літака.

"Здрастуй, Київ!",- написала щаслива мама.

Зазначимо, Санта Дімопулос з 2015 року заміжня за співвласником мережі спортивних клубів Ігорем Кучеренко, від якого у 2019 році народила дочку Софію. Також у артистки є старший син від шоумена Андрія Джеджули.

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