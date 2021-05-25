Певица Санта Димопулос показала яркий кадр с подругой и поделилась воспоминаниями з дня рождения подруги

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица, бывшая солистка группы "ВИА Гра" и участница "Танців з зірками" Санта Димопулос часто балует поклонников яркими фото и видео из своей жизни на странице в Instagram. Недавно красотка уехала на Кипр, чтобы там отметить свой день рождения и выложила в своем микроблоге радостное фото с подругой, а в подписи к нему поделилась радостными воспоминаниями о празднике.

В подписи к фотографии Димопулос рассказала о празднике.

"Это был один из самых веселых и радостных праздников. Спасибо, любимая Шура Олейник и волшебник Вадим Келлер. П.С. Раны на моих ногах до сих пор заживают от танцев", - подписала радостное фото Санта.

На новом снимке Санта запечатлена в ночном клубе после зажигательных танцев в обнимку с подругой, она изящно позирует фотографу. Перед камерой красотка появилась в легкой полосатой кофте и облегающих штанах, образ подчеркнул идеальную фигуру звезды. Ее волосы рассыпались локонами по плечах, а на лице легкий макияж, она пристально смотрит в камеру и обнимает свою подругу.

Напомним, победительница "Танців з зірками" Димопулос повиляла бедрами перед Монатиком: "Давай займемся..."

Как сообщала Politeka, победительница «Танців з зірками» Димопулос обратилась к украинцам с отчаянной просьбой: «Любую посильную сумму…»

Также Politeka писала, Фигуристая Димопулос из "Танців з зірками" в бикини свела с ума фантастическим пейзажем: "Амазонка".