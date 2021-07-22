Певица, победительница шоу "Танці з зірками", Санта Димопулос, в начале июля отправилась за границу, но ей пришлось возвращаться на Родину всего на один день

Знаменитая украинка в начале июля с семьей отправилась на отдых, передает Politeka.net. Счастливая Санта хвасталась, как отдыхает вместе с дочкой и мужем, однако с ними не было старшего сына артистки, Даниэля.

Как оказалось, мальчик заболел коронавирусом, лечился дома, находясь на самоизоляции.

Однако 22 июля Санта сообщила, что летит в Киев на один день. Певица рассказала это в сторис своего Инстаграм. Артистка была в летнем сарафане в мелкий цветочек и с глубоким декольте.

"Конечно же, чтобы привезти Дэнни во Францию. К сожалению, я не могу это сделать отсюда. Мне придется ехать и везти его самой, так как моего разрешения нет, а без разрешения, никто его привезти не может. Очень странно", - поделилась Димопулос.

Позже звезда показала Киев из иллюминатора самолета.

"Здравствуй, Киев!", - написала счастливая мама.

Отметим, Санта Димопулос с 2015 года замужем за совладельцем сети спортивных клубов Игорем Кучеренко, от которого в 2019 году родила дочь Софию. Также у артистки есть старший сын от шоумена Андрея Джеджулы.

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