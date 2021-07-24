Известная украинская певица Санта Димопулос, ставшая победительницей телешоу "Танцы со звездами", снялась в новых образах

Сейчас артистка все свободное время посвящает семье и детям, а также не забывает о себе. После рождения дочери Санта поставила себе цель похудеть и преобразиться. И, как подмечают фанаты, ей это удалось весьма эффектно.

Теперь Санта часто принимает участие в различных фотосессиях, показывает себя в разных образах и не стесняется демонстрировать привлекательные черты. В этот раз в серии классических нарядов присутствовали интригующие детали – открытая спина, глубокое декольте или вырез на животе.

«Какой образ нравится вам больше всего?😍 1-6» - написала Санта под кадром.

Поклонники восхитились стройностью фигуры Димопулос, а также ее сдержанному стилю без излишеств:

«Все, это космос ✨; Красота какая 😍; Эта коллекция вся шикарно смотрится на Вас; Какая красивая 😍; Хочу все!!!! Как красиво!; 😍😍😍как красиво!!; Нереальная 💔; Шикарный космос 😍🔥; Вы шикарная во всех образах🔥; Какая же вы женственная 😍🔥самая красивая».

Ранее Politeka писала, что победительница" Танцев со звездами "Димопулос решила увезти сына Джеджулы за границу:" очень странно".

Напомним, что победительница "Танцев со звездами" Димопулос удивила нарядом с пикантными вырезами: "слишком много черного".

А еще Politeka сообщала, что Димопулос отгуляла на вип-вечеринке, показав истинное лицо Шэрон Стоун: "Декольте нужно бы поменьше".