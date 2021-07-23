Відома українська співачка Санта Дімопулос, яка стала переможницею телешоу "Танці з зірками", покрасувалася в неймовірній сукні, яка гарно підкреслила фігуру

Як пише Politeka.net, Санта Дімопулос – ексучасниця популярного гурту "Віа Гра", успішна українська співачка активно веде свій міні-блог в Instagram. Цього разу жінка разом з сім’єю полетіла на відпочинок у Францію.

санта Дімопулос, скрін

На новому фото, яке Санта опублікувала в Instagram, красуня позує в елегантній атласній сукні кольору бордо. Образ співачка доповнила чорною сумочкою на ланцюжках, чорними босоніжками та красивими сережками.

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Фани зірки одразу ж відмітили, що в цій сукні Санті надзвичайно красиво.

"У тобі стільки грації 😍🤍✨🙈", "Яка ви статуетка! фігура 😍", "Розкішна 😍 😍 😍", "Плаття шикарне", "Неймовірна красотка", "Колір плаття Вам до лиця! Красива слів нема", - коментують фото.

Раніше Politeka писала, що переможниця "Танців з зірками" Дімопулос вирішила відвезти сина Джеджули за кордон: "Дуже дивно".

Нагадаємо, що переможниця "Танців з зірками" Дімопулос здивувала вбранням з пікантними вирізами: "Занадто багато чорного".

А ще Politeka повідомляла, що Дімопулос відгуляла на віп-вечірці, показавши справжнє обличчя Шерон Стоун: "Декольте потрібно б поменше".