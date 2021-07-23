Известная украинская певица Санта Димопулос, которая стала победительницей телешоу "Танцы со звездами", покрасовалась в невероятном платье, которое красиво подчеркнуло фигуру
Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос – ексучасниця популярной группы "Виа Гра", успешная украинская певица активно ведет свой мини-блог в Instagram. На этот раз женщина вместе с семьей улетела на отдых во Францию.
На новом фото, которое Санта опубликовала в Instagram, звезда позирует в элегантном атласном платье цвета бордо. Образ певица дополнила черной сумочкой на цепочках, черными босоножками и красивыми серьгами.
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Фаны звезды сразу же отметили, что в этом платье Санти необычайно красиво.
"В тебе столько грации", " какая вы статуэтка! фигура", "роскошная", "Платье шикарное", "Невероятная красотка", " цвет платья вам к лицу! Красивая слов нет", - комментируют фото.
Ранее Politeka писала, что победительница" Танцев со звездами "Димопулос решила увезти сына Джеджулы за границу:" очень странно".
Напомним, что победительница "Танцев со звездами" Димопулос удивила нарядом с пикантными вырезами: "слишком много черного".
А еще Politeka сообщала, что Димопулос отгуляла на вип-вечеринке, показав истинное лицо Шэрон Стоун: "Декольте нужно бы поменьше".