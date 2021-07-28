Певица, победительница шоу "Танці з зірками", Санта Димопулос, поделилась жарким фото с отдыха

Артистка вместе с семьей отправилась за границу, передает Politeka.net. Красотка с родными насладились отдыхом в разных местах, но теперь они посетили Грецию.

Об этом звезда сообщила в своем Инстаграм, подкрепив запись довольно жарким фото. Димопулос присела на забор, немного выгнувши спинку. Звезда продемонстрировала формы без лифа, в тонком платье с открытой спиной и декольте.

Завершили летний образ стильные очки и босоножки.

"Наконец-то Миконос 💙", - написала артистка.

За два часа пост собрал более 8000 лайков и много комментариев.

"Какое знойное фото 👌🏼💛☀️💙🌊", "В чем прикол Миконаса ?))) почему все там ?) в мире столько красивых мест а весь инстаграм там 😀", "Шикарная 🔥😍🔥🔥😍", "Прекрасна", "Шикарно 😍", "Супер хот🔥", "Красота 😍😍😍", "Хорошего отдыха 😍", "Шикарная 🔥", "Выглядит очень красиво", "Невероятная 😍", "Какая вы красивая ❤️😍", - написали пользователи сети.

Отметим, Санта Димопулос отправилась на отдых несколько недель назад. Певица сначала не взяла с собой сына, Даниэля, ведь тот был на самоизоляции. Позже звезда отправилась за ним в Киев на один день, и семья полностью воссоединилась уже на курорте.

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