Известная певица и танцовщица Санта Димопулос показала, как поддерживает себя в идеальной форме

Как сообщает Politeka.net, бывшая участница группы "ВИА Гра" и победительница "Танців з зірками" Санта Димопулос часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз красотка в очередной раз похвасталась роскошным телом, показав кадры со своих занятий йогой.

Как видно, позаниматься Санта решила рано утром на свежем воздухе. Перед камерой она появилась в стильном облегающем костюмчике, который повторяет каждый изгиб подтянутого тела. Волосы девушки собраны в аккуратный пучок, а на лице нет макияжа, только сосредоточенное выражение.

В подписи к фотографиям Димопулос написала: "Чувствуй себя, смотри в себя, ощущай изменения в своём теле, наблюдай… Там где внимание – там твоя сила". Пользователи тут же принялись комментировать новые фото Санты: "Красивое и утро, и ты!", "Красавица вы наша", "Красота", "В прекрасной форме, наша красавица", "Очень красивая и мудрая!", "Да, это так. Могу добавить, что гибкое тело – это молодое тело", "Красиво", "Какое красивое фото".

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