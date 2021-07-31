Экс-солистка ВИА Гры и победительница последнего сезона «Танців з зірками» Санта Димопулос
Как пишет Politeka.net, артистка, которая только недавно веселилась на вечеринке в Каннах, поделилась своими впечатлениями от отдыха на греческом острове Миконос в новом посте в своем Инстаграм.
«Миконос – это самые красивые закаты, неповторимая атмосфера, энергия радости и единения, танцы до упаду, музыка до мурашек, лучшие диджеи, вкусная еда, стильные люди и самые яркие эмоции… Миконос – это ужасный сервис, постоянный ветер, песок во рту, глазах и ушах 😂, полное отсутствие зелени и красивых пейзажей, очереди везде, баснословный ценник. И, да, каждый увидит тут своё и увезёт тоже своё», - рассказала она.
Димопулос отметила, что первое впечатление было ужасным, но потом
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«Вот такой вот когнитивный диссонанс», - резюмировала она.
Откровения Санта сопроводила своим фото, на котором запечатлена в эффектном длинном платье на фоне впечатляющего пейзажа.
«Зато какое платье невероятно красивое», «Красотка», «Кайф», - пишут в комментариях.
Напомним, победительница "Танців з зірками" Димопулос насладилась отдыхом в платье без лифа.
Как сообщала Politeka, Санта Димопулос после обращения к врачу поразила откровением о здоровье и кадром с дочкой.
Также Politeka писала, что победительница "Танців з зірками" Димопулос показала детей, которых вывезла из Украины.