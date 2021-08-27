Украинская певица Санта Димопулос, победительница "Танців з зірками", показала себя на отдыхе

Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос является известной отечественной исполнительницей, которая пела в группе "ВИА Гра". Также красотка победила в последнем сезоне "Танців з зірками". Девушка не забывает об Инстаграм, где делится самым интересным с украинцами.

На новых фото Санта показалась в платье с вырезом на животе. Красотка была в очках, а на руках можно увидеть браслеты. Димопулос, как можно понять, отдыхала на побережье Франции, в 15 км от Канн. Девушка на нескольких фото показала, как хорошо провела время. На еще одном снимке красотка была с подружкой и другом.

"Одно из самых красивых и волшебных мест! Всегда возвращаюсь сюда", - написала Санта.

Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"Super Star's, девочки, вы прекрасны", "Красивый сарафан у вас", "Полностью согласна, это не отель-это место мечта".



Напомним, Димопулос из «Танців з зірками» похвасталась роскошным отдыхом в платье с пикантным вырезом

А еще Politeka сообщала, что победительницу "Танців з зірками" Димопулос спутали со звездой "Отчаянных домохозяек"

Также Politeka писала, что победительница "Танців з зірками" Димопулос жестко высказалась о своих гулянках без мужа



