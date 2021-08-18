Известная певица и танцовщица Санта Димопулос ответила на интересующие поклонников личные вопросы
Экс-участница группы "ВИА Гра" и победительница "Танців з зірками" Санта Димопулос привыкла показывать в Инстаграм кадры из личной жизни. Причем по уверениям самой артистки, она показывает лишь малую часть и самое важное оставляет для себя и семьи, оберегая личное пространство.
Тем не менее, Санта любит отвечать на вопросы поклонников и затрагивает во время общения разные темы. Так, в этот раз Димопулос ответила на щекотливый вопрос: «На вечерних мероприятиях муж всегда рядом? Или отпускает одну?».
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Санта отреагировала: «Во-первых, я не домашнее животное, чтобы отпускать меня гулять. Муж рядом, когда может и хочет. Он не большой любитель ночных мероприятий. Мы доверяем друг другу и у нас нет с этим никаких проблем».
Также звезда развернуто написала ответы на другие важные темы.
Ранее Санта показалась в стильном платье с вырезом, дополнив лук простыми акусессуарами. В подписи же звезда заговорила про это лето:
"А что, если это - мое лучшее лето?…Думала я, глядя на веселого позитивного мужчину, который просто подсел к диджею и начал петь. Этим мужчиной был Элтон Джон. Он исполнял «тот самый» хит. Я слушала, затаив дыхание, и думала о том, что это же была моя большая мечта: услышать eltonjohn вживую" - пишет Санта под постом.
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