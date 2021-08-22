Певица, экс-солистка ВИА Гры Санта Димопулос впечатлила видом в эффектном купальнике

Как передает Politeka.net, Санта Димопулос замужем за успешным бизнесменом. В ее Инстаграм можно увидеть многочисленные вечеринки и путешествия. На свежем фото Санта вновь побаловала поклонников яркими кадрами с отдыха. В этот раз красотка отдыхала во Франции.

Певица позировала в ярком малиновом купальнике. Сверху звезда набросила белую рубашку. Она подняла руки вверх, демонстрируя идеальное тело и идеальные пропорции.

«Люблю лето», - подписала фото звезда.

В комментариях загорелой красотке оставили массу приятных слов. Некоторые поклонники спутали ее со звездой сериала «Отчаянные домохозяйки».

«Идеальная», «Как Барби», «Красавица», «Ну, злите нас лентяек», «Бесподобна», «Санта, какая Вы яркая, эффектная и холеная!», «Фигурка огонь, образ напомнил Еву Лонгорию в "Отчаянных домохозяйках", - пишут пользователи сети.

Напомним, что Санта Димопулос в эффектном платье свела с ума идеальной фигурой: "Божественная".

Как сообщала Politeka, Санта Димопулос жестко высказалась о своих гулянках без мужа: "Я не домашнее животное...".

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