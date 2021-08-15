Санта Дімопулос показала, як проводить час у Каннах
Як пише Politeka.net, Санта Дімопулос стала популярною співачкою. Красуня навіть була солісткою групи "ВІА Гра", а нещодавно перемогла на шоу"Танці з зірками". Дівчина також активно веде Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На фото Санта здалася в сукні з вирізом. Красуня доповнила образ хусточкою і стильними окулярами. Дівчина зробила кілька фото, показавши, як проходить час в Каннах (Франція).
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... Думала я, дивлячись на веселого позитивного чоловіка, який просто підсів до діджея і почав співати.
Цим чоловіком був Елтон Джон.
Він виконував» той самий " хіт. Я слухала, затамувавши подих, і думала про те, що це ж була моя велика мрія: почути @eltonjohn Наживо.
І втілення цієї мрії я відкладала багато років.
Елтон, дякую за Нагадування: Ніколи не потрібно засовувати мрії в довгий ящик - адже саме їх виконання робить нас щасливими.
Так, іноді наші мрії збуваються абсолютно несподівано і знаходять нас самі: так у мене сталося вчора.
А іноді назустріч своїй мрії потрібно зробити крок.
Або сто кроків - без зупинки, не опускаючи руки.
І воно того варте: адже всі найнеймовірніші моменти життя - це здійснення наших бажань.
Ніколи не варто забувати про те, що робить нас щасливими", - написала красуня.
Фанати поставили понад 7 тисяч лайків і написали коментарі:
"супер. Нехай всі мрії збуваються, бажання виконуються)))", " це дуже круто, коли приходить розуміння і вибираєш спочатку-себе!!!", "Мрії завжди збуваються".
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