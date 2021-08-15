Санта Дімопулос показала, як проводить час у Каннах

Як пише Politeka.net, Санта Дімопулос стала популярною співачкою. Красуня навіть була солісткою групи "ВІА Гра", а нещодавно перемогла на шоу"Танці з зірками". Дівчина також активно веде Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На фото Санта здалася в сукні з вирізом. Красуня доповнила образ хусточкою і стильними окулярами. Дівчина зробила кілька фото, показавши, як проходить час в Каннах (Франція).

""А що, якщо це-моє найкраще літо?..»

... Думала я, дивлячись на веселого позитивного чоловіка, який просто підсів до діджея і почав співати.

Цим чоловіком був Елтон Джон.

Він виконував» той самий " хіт. Я слухала, затамувавши подих, і думала про те, що це ж була моя велика мрія: почути @eltonjohn Наживо.

І втілення цієї мрії я відкладала багато років.

Елтон, дякую за Нагадування: Ніколи не потрібно засовувати мрії в довгий ящик - адже саме їх виконання робить нас щасливими.

Так, іноді наші мрії збуваються абсолютно несподівано і знаходять нас самі: так у мене сталося вчора.

А іноді назустріч своїй мрії потрібно зробити крок.

Або сто кроків - без зупинки, не опускаючи руки.

І воно того варте: адже всі найнеймовірніші моменти життя - це здійснення наших бажань.

Ніколи не варто забувати про те, що робить нас щасливими", - написала красуня.

Фанати поставили понад 7 тисяч лайків і написали коментарі:

"супер. Нехай всі мрії збуваються, бажання виконуються)))", " це дуже круто, коли приходить розуміння і вибираєш спочатку-себе!!!", "Мрії завжди збуваються".

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