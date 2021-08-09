Українська співачка Санта Дімопулос, зірка "Танців з зірками", показала себе в новому образі, розповівши про літо
Як пише Politeka.net, Санта є популярною українською співачкою та колишньою солісткою гурту ВІА Гра. Красуня також перемогла в "Танцях з зірками", а зараз активно веде сторінку в Instagram, радуючи фанатів новим контентом.
На новому фото Санта позувала в облягаючому платті. Красуня стояла біля стіни, вражаючи формами.
"Зараз я проживаю своє ідеальне літо, де все знаходиться в балансі-сім'я, друзі, веселощі, тренування і догляд за собою, мої практики. Я завжди була людина-перекіс. Але, вибудувавши свій внутрішній баланс, все встало на свої місця. А як ваше літо?",- написала Санта.
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Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:
"Одне з кращих в моєму житті. Теж завдяки роботі над собою. Всім бажаю", " мій старший став студентом КПІ. Прекрасне літо", " поки перекіс у бік реалізації! Ви красуня", "Божественна".
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