Відома співачка і танцівниця Санта Дімопулос відповіла на особисті питання, що цікавлять шанувальників

Екс-учасниця групи "ВІА Гра" і переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос звикла показувати в Instagram кадри з особистого життя. Причому за запевненнями самої артистки, вона показує лише малу частину і найважливіше залишає для себе і сім'ї, оберігаючи особистий простір.

Проте, Санта любить відповідати на питання шанувальників і зачіпає під час спілкування різні теми. Так, цього разу Дімопулос відповіла на делікатне запитання: "на вечірніх заходах чоловік завжди поруч? Або відпускає одну?».

Санта відреагувала: "по-перше, я не Домашня тварина, щоб відпускати мене гуляти. Чоловік поруч, коли може і хоче. Він не великий любитель нічних заходів. Ми довіряємо один одному і у нас немає з цим ніяких проблем».

Також зірка розгорнуто написала відповіді на інші важливі теми.

Раніше Санта здалася в стильній сукні з вирізом, доповнивши цибулю простими акусессуарами. У підписі ж зірка заговорила про це літо:

"А що, якщо це-моє найкраще літо?... Думала я, дивлячись на веселого позитивного чоловіка, який просто підсів до діджея і почав співати. Цим чоловіком був Елтон Джон. Він виконував» той самий " хіт. Я слухала, затамувавши подих, і думала про те, що це ж була моя велика мрія: почути eltonjohn Наживо" - пише Санта під постом.

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