Известная певица и танцовщица Санта Димопулос, которая победила в проекте «Танцы со звездами», поделилась кадрами с отдыха
Как пишет Politeka.net, 34-летняя певица замужем за бизнесменом Игорем Кучеренко, которому не так давно родила дочку. Карьерой Санта практически не занимается, зато много времени уделяет путешествиям. В этот раз красотка поделилась кадрами с роскошного отеля. Она сидела на террасе в черном платье с необычным вырезом на животе. Лицо певица прикрыла солнцезащитными очками. Стоит отметить, что Санта сильно загорела, хотя сама по себе она и так является смугленькой.
«Один из самых атмосферных, красочных и аутентичных отелей», - подписала фото звезда.
В комментариях ей оставили несколько приятных комплиментов.
Известный холостяк подарил Ротару браслет по цене квартиры, кадры роскоши: "Господи, какая женщина"
Финалист "Холостячки" Тригубенко рассказал, за что его сильно избили на улице: "До тренировки не дошел"
«Холостяк» Заливако сорвался к дорогой для него девушке, и это не Анна Богдан: «Мы с ней близки…»
Рыдающая перед концертом Каменских рассказала, что произошло: "Еще два часа назад..."
74-летняя София Ротару в объятиях Баскова вызвала шквал насмешек: "Как беременная женушка"
«Невероятная красота», «Хорошего отдыха», «Красотка», «Люблю это платье», «Ты такая милая», «Загар просто бомба», «Глаз от тебя не оторвать», - пишут люди.
Напомним, что Димопулос с разрезом от бедра пришла послушать Элтона Джона: "Никогда не нужно задвигать...".
Еще Politeka писала, что Санту Димопулос спутали со звездой «Отчаянных домохозяек»: «Как Барби».
Также Politeka сообщала, что Санта Димопулос жестко высказалась о своих гулянках без мужа: "Я не домашнее животное...".