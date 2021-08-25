Известная певица и танцовщица Санта Димопулос, которая победила в проекте «Танцы со звездами», поделилась кадрами с отдыха

Как пишет Politeka.net, 34-летняя певица замужем за бизнесменом Игорем Кучеренко, которому не так давно родила дочку. Карьерой Санта практически не занимается, зато много времени уделяет путешествиям. В этот раз красотка поделилась кадрами с роскошного отеля. Она сидела на террасе в черном платье с необычным вырезом на животе. Лицо певица прикрыла солнцезащитными очками. Стоит отметить, что Санта сильно загорела, хотя сама по себе она и так является смугленькой.

«Один из самых атмосферных, красочных и аутентичных отелей», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили несколько приятных комплиментов.

«Невероятная красота», «Хорошего отдыха», «Красотка», «Люблю это платье», «Ты такая милая», «Загар просто бомба», «Глаз от тебя не оторвать», - пишут люди.

Напомним, что Димопулос с разрезом от бедра пришла послушать Элтона Джона: "Никогда не нужно задвигать...".

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