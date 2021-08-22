Співачка, екс-солістка ВІА Гри Санта Дімопулос вразила виглядом в ефектному купальнику

Як передає Politeka.net, Санта Дімопулос одружена з успішним бізнесменом. В її Instagram можна побачити численні вечірки і подорожі. На свіжому фото Санта знову побалувала шанувальників яскравими кадрами з відпочинку. Цього разу красуня відпочивала у Франції.

Співачка позувала в яскравому малиновому купальнику. Зверху зірка накинула білу сорочку. Вона підняла руки вгору, демонструючи ідеальне тіло і ідеальні пропорції.

"Люблю літо", - підписала фото зірка.

У коментарях засмаглій красуні залишили масу приємних слів. Деякі шанувальники сплутали її із зіркою серіалу "Відчайдушні домогосподарки".

"Ідеальна", "як Барбі", "красуня", «Ну, зліть нас ледарів», "Незрівнянна", "Санта, яка ви яскрава, ефектна і випещена!", "Фігурка вогонь, образ нагадав Єву Лонгорію в "відчайдушних домогосподарках", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Санта Дімопулос в ефектній сукні звела з розуму ідеальною фігурою:"Божественна".

Як повідомляла Politeka, Санта Дімопулос жорстко висловилася про свої гулянки без чоловіка: "Я не домашня тварина...".

Також Politeka писала, що Санта Дімопулос з розрізом від стегна прийшла послухати Елтона Джона: "ніколи не потрібно засовувати...".