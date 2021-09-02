Украинская певица Санта Димопулос показала себя на отдыхе
Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос является популярной певицей, которая одно время была солисткой в группе "ВИА Гра". А недавно красотка решила попробовать свои силы на шоу "Танці з зірками", где стала победительницей проекта. Сейчас Санта активно ведет блог в Инстаграм, где делится самым интересным.
На новых фото Санта позировала в закрытом купальнике. Красотка стояла у шезлонгов, демонстрируя роскошную фигурку. Как можно понять, Димопулос отдыхала под Ниццей, Франция.
"Даже пятница 13 не звучит так как 31 августа. Прощай, мое волшебное лето", - написала Санта.
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Фанаты поставили более 11 тысяч лайков и написали комментарии:
"Ну как можно быть такой нереальной", "Шикарная", "Фантастика", "Боже, огонь", "Хоть у кого-то оно было", "Да, это точно. Хорошее сравнение", "До скорых встреч. Теперь- лето только за деньги", "Санта, мотивируете на все. Восхищаюсь и любуюсь".
Напомним, Димопулос из "Танців з зірками" в платье с необычным вырезом показала всю красоту
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