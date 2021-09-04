Певица, победительница шоу "Танці з зірками", Санта Димопулос, ответила на вопрос о своих заработках
Санта Димопулос заявила о себе на украинской "Фабрике звезд", сообщает Politeka.net. Девушка понравилась зрителям своим талантом и внешностью, и позже ее приняли в группу "ВИА Гра", где она задержалась недолго.
Уже прошло много лет с тех пор, но певица не теряет своей популярности. В частности, благодаря зрительскому голосованию в 2020 году Санта выиграла на шоу "Танці з зірками".
Сейчас артистка много времени посвящает своей семье. Известно, что у нее двое детей - старший сын от шоумена Андрея Джеджулы, Даниэль, и младшая дочь, София, от второго мужа - совладельца сети спортивных клубов Игоря Кучеренко.
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Также артистка активно ведет свой Инстаграм, в котором отвечает на вопросы подписчиков. В новом посте Санта рассказала об источниках своих доходов.
"Для меня удивительно, что я до сих пор получаю такие вопросы. Во-первых, у меня есть комиссионный бутик... Начала я 8 лет назад и сейчас это уже крупный, прибыльный и экологичный бизнес.
Во-вторых, компания по витаминным капельницам.
В-третьих, я вкладываю в недвижимость...
В четвертых, мой блог", поделилась Димопулос в сторис.
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