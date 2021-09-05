Украинская певица Санта Димопулос показала себя и подружек, восхитив видом
Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос раньше была солисткой группы ВИА Гра, а недавно победила на шоу "Танці з зірками". Сейчас девушка активно ведет Инстаграм, где рассказывает и показывает много интересного.
На новом фото Санта позировала вместе с подружками в купальниках. Вокруг была пена, но красоток это не остановило от танцев.
"Мокрые девочки танцуют... Наконец-то помылись", - написала Санта под фотографией.
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Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:
"Красотки!!!! Фото очень позитивное!!!!!!", "Украинки рулят", "Санта-такая умница! такую фигурку на работала! самая-самая!", "Какая Вы нереально красивая", "Так хотела и я в Турцию. Но не смогла, а вам хорошо отдохнуть", "Купальник нереальный", "Какие вы классные".
Напомним, триумфатора "Танців з зірками" Димопулос перепутали с актрисой из "Отчаянных домохозяек"
Также Politeka писала, что Санта Димопулос из "Танців з зірками" в платьице с необычным декольте показала всю пышность
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