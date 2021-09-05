Известная певица Санта Димопулос поделилась кадром с маленькой дочкой

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица, победительница одного из сезонов "Танців з зірками", часто радует фанатов яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз красотка поделилась в сети очаровательным кадром из самолета, на котором позирует с маленькой дочкой на руках.

На фотографии, которую Санта сделала сама, они с малышкой сидят у окна и внимательно смотрят в объектив. Для путешествия в Киев певица надела светлую кофточку, ее волосы собраны на затылке, а на лице нет макияжа. В подписи к публикации Димопулос написала: "Киев, встречай!".

Поклонники тут же принялись обсуждать снимок, засыпая Санту и ее дочку комплиментами в комментариях: "Может наконец-то встретимся!", "Милашки", "Красивые", "Прекрасные", "Какова красота, ну какова красота", "Красотки", "Красавицы! Такие сладкие!", "Бусинки", "Сладкая", "Какие красивые", "Две красотки", "Такие классные", "Какие красавицы. У дочки глаза нереальные", "Какая же она хорошенькая".

Напомним, бывшая "ВИА Гра" и победительница "Танцев со звездами" Санта Димопулос раскрыла источники своих заработков: "Удивительно, что я до сих пор получаю...".

Как сообщала Politeka, певица Санта Димопулос рассказала, как справляется с плохим поведением сына от Андрея Джеджулы: "Сдерживаться уже невозможно".

Также Politeka писала, что экс-ВИА Гра Санта Димопулос засветила упругие формы в соблазнительном бирюзовом купальнике: "Как можно быть такой...".